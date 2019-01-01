برقية استثنائية من الرئيس هادي الى أمير دولة خليجية

الخميس 17 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، برقية تهنئة لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، هنأه بنجاح فحوصاته الطبية التي أجراها مؤخراً.

وأشاد هادي بالجهود الكبيرة للامير الصباح التي قال انه يبذلها الى جانب اليمن وشعبه.

وثمن الرئيس هادي في برقيته للامير الصباح ،دعم دولة الكويت الدائم للشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف..متمنياً له موفور الصحة والسعادة ،وللكويت الشقيق اضطراد التقدم والازدهار.

واعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح عاد إلى البلاد "صباح امس الأربعاء قادما من الولايات المتحدة وذلك بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية".

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح صرح، فجر الجمعة الماضية، بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غادر أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية بعد استكمال الفحوص الطبية، والتي تكللت نتائجها بالنجاح وكانت مطمئنة.

فيما افادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ، الأسبوع السابق بأن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوص الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى موعد يحدد لاحقاً.