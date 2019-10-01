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اتفاق بين محمد بن سلمان ومحمود عباس

الخميس 17 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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قالت وسائل اعلام سعودية اليوم الخميس ان ولي العهد السعودي والرئيس الفلسطيني اتفاقا على إنشاء لجنة اقتصادية ومجلس أعمال مشترك.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد عقد جلسة مباحثات رسمية أمس مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وجدد خلال جلسة المباحثات التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد عبر الرئيس محمود عباس عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها لفلسطين، مؤكداً إدانة فلسطين للاعتداءات التخريبية السابقة على المنشآت النفطية.

كما جرى خلال الجلسة بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

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