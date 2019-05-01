الحوثي يكشف عن طلب بخصوص اسرى سعوديين ويتحدث عن مساجين يمنيين يحملون جنسية فرنسية

الخميس 17 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت جماعة الحوثي اليوم الخميس، عن طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة "الأسرى السعوديين" لدى الجماعة.

جاء ذلك في لقاء جميع القيادي الحوثي "محمد علي الحوثي" ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر "بيتر ماورير"، بحسب ما نشرته وسائل اعلام حوثية.

وأكد "الحوثي" أنهم يقدمون كافة التسهيلات للجنة لممارسة نشاطها، ومن ذلك السماح لفرقها بزيارة أماكن الاحتجاز ومقابلة المحتجزين والأسرى.

وأشار "الحوثي" إلى أن مايسمى المجلس الأعلى التابع لجماعته "سيأخذ طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخاص بزيارة الأسرى السعوديين على محمل الجد"، مضيفاً أن ذلك سيكون من خلال وزارة الخارجية في حكومتهم غير المعترف بها دولياً.

ولفت "الحوثي" إلى "ضرورة تفهم اللجنة التخوفات التي حصلت بسبب قصف مركز الاحتجاز في ذمار"، مشيراً إلى أن "هناك توجيهات صدرت لوزارة الدفاع لتزويد الصليب الأحمر بإحداثيات مقرات سجون الأسرى الجدد ليضطلع بمهمته، لتجنيبها قصف التحالف".

ودعا "الحوثي" اللجنة الدولية للصليب إلى القيام بدور في إعادة مساجين من أصول يمنية يحملون الجنسية الفرنسية تم القبض عليهم قبل سنوات بشبهة الانتماء لتنظيم القاعدة، وإعادتهم إلى فرنسا حسب طلبهم.

كما طالب بدور مماثل للصليب الأحمر في "استلام وإعادة عناصر من تنظيم القاعدة من المحافظات التي وصفها بالمحتلة (الخاضعة للحكومة الشرعية) أمضوا فترتهم إلى مناطقهم".

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن أسر عدد من الجنود السعوديين كانوا إلى جانب قوات موالية للحكومة الشرعية في منطقة "كتاف" بمحافظة "صعدة" شمالي اليمن.