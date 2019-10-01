عاجل.. وزير الدفاع التركي يكشف عن مؤامرة خطيرة.. متعلقة بالأسلحة الكيماوية

الخميس 17 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 مساءً / مارب برس - وكالات

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كشف وزير الدفاع التركي قبل قليل عن معلومات خطيرة جدا حيث قال : تلقينا معلومات حول اعتزام المنظمة الإرهابية استخدام أسلحة كيمائية واتهام قوتنا بالوقوف وراء ذلك.

‏‎واضاف وزير الدفاع التركي: عدم امتلاك جيشنا السلاح الكيميائي حقيقة يعرفها الجميع