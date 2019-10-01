عاجل.. وزير الدفاع التركي يكشف عن مؤامرة خطيرة.. متعلقة بالأسلحة الكيماوية دولة خليجية تتعاقد مع ضباط سابقين بمخابرات الاحتلال لهذا المهمة .. وفاة 35 معتمرا وإصابة 4 في حادثة مروعة بالمدينة المنورة فتاة مراهقة تنهي حياة والدتها بـ9طلقات نارية غريفيث يخاطب للمرة الأولى مجلس الأمن من الرياض إحتجاج رسمي من الحكومة «الشرعية»للتحالف بشأن إنسحاب القوات الإماراتية من «عدن» سياسي سعودي يوجه دعوة للإمارات بشأن إتفاق «جدة» أول قرارات الجيش السوداني بخصوص محاكمة ضباط المحاولة الانقلابية قرار ملكي سعودي هام بشأن توظيف المواطنين السعوديين الربيع العراقي تطيح بــ61 مسؤولاً من مناصبهم
كشف وزير الدفاع التركي قبل قليل عن معلومات خطيرة جدا حيث قال : تلقينا معلومات حول اعتزام المنظمة الإرهابية استخدام أسلحة كيمائية واتهام قوتنا بالوقوف وراء ذلك.
واضاف وزير الدفاع التركي: عدم امتلاك جيشنا السلاح الكيميائي حقيقة يعرفها الجميع