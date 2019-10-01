.. وفاة 35 معتمرا وإصابة 4 في حادثة مروعة بالمدينة المنورة

الخميس 17 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - وكالات

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أعلنت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس 17 أكتوبر/ تشرين أول 2019، عن وفاة 35 مقيما، وإصابة 4 آخرين، إثر حادث مروري مروع لحافلة كانت تقل معتمرين.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، قوله إن الحادثة وقعت بعد اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل تسعة وثلاثين شخصا من المعتمرين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية، بمعدة ثقيلة (شيول)،

وذلك بمركز الأكحل في منطقة المدينة المنورة. وأكد المتحدث -الذي لم تذكر الوكالة اسمه- أنه نجم عن الحادث وفاة 35، وإصابة 4 من ركابها، ونقلهم إلى مستشفى الحمنة.

. وأضافت الوكالة أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادث، ولم تذكر أسماء البلدان التي ينحدر منها الضحايا. وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن الحادث وقع بين مركبة وحافلة تقلُّ معتمرين من جنسيات مختلفة؛ فاشتعلت النيران في الحافلة.