سياسي سعودي يوجه دعوة للإمارات بشأن إتفاق «جدة»

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دعا الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي اليوم الإربعاء، ابوظبي الداعم الرئيسي (للإنفصاليين) إلى دعم الجهود السعودية في توحيد الصف اليمني وإنهاء الصراع القائم بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي.
وقال العقيلي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر " نأمل من الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة تسهيل ودعم المساعي السعودية لإبرام اتفاق جدة وعدم التماهي مع من يريد تعطيلها.
وأضاف العقيلي أن " اتفاق جدة مفصلي وحاسم لجهة حسم الصراع مع إيران".
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة التوصل لاتفاق بشأن إنهاء تمرد مليشيات الانتقالي بعدن.