قرار ملكي سعودي هام بشأن توظيف المواطنين السعوديين

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قال البنك المركزي السعودي إنه على المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية توظيف مواطنين سعوديين لشغل مناصب قيادية وتنفيذية في مكاتبها، وإذا استأجروا أجانب فسيتعين عليها توضيح السبب للجهة المنظمة، وذلك ضمن حملة حكومية تقوم بها المملكة العربية السعودية لاستبدال العمال المغتربين بمواطنين سعوديين في المملكة وتقليل العمالة الأجنبية.
وقالت هيئة النقد العربي السعودي: "هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود مؤسسة النقد العربي السعودي لتأميم المراكز القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لولايتها وفقاً لرؤية 2030 الخاصة بولي العهد محمد بن سلمان لتطوير المملكة، حيث أن رؤية 2030 هي برنامج للإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى فصل الاقتصاد السعودي عن عائدات النفط وزيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين".
كما تعتبر هذه الخطوة جزءاً من الحملة الحكومية السعودية الأوسع لاستبدال العمال المغتربين بمواطنين سعوديين.