مسؤول حكومي يتحدث عن بنود وموعد توقيع اتفاق «جدة» وزير دفاع قطر يعلن للمرة الأولى «التهديد الوحيد» الذي يواجه بلاده الامارات تسحب قواتها من معسكرات بتعز وميناء ”بلحاف“ بشبوه وقوات سعودية وسودانية تصل عدن سلطات «الجوف» تحتفي بالذكرى الـ 56 لثورة 14 اكتوبر قبائل متحوّثة تبدأ التمرّد وتعلن الحرب على«الحوثيين»..تفاصيل ما حدث وحصيلة أولية للمواجهات المونيتور: انقسامات الجنوبيين تهدد طموحات الإمارات في اليمن موسكو تقر عن ارتكاب أبوظبي عددا من الأخطاء حصلت خلال زيارة بوتن تصعيد«حوثي» خطير يستهدف أبرز المنجزات الوطنية في تاريخ «اليمن» الحديث وفاة «كاظم الساهر» تصدم جمهوره بسبب أحد المعجبين.. أنغام تتعرض للإغماء في حفلها بالسعودية
أطلق خالد بن محمد العطية، وزير دفاع قطر، نائب رئيس مجلس الوزراء، تصريحات مفاجئة بشأن "التهديد الوحيد" الذي يواجه بلاده.
جاءت تصريحات العطية، خلال مشاركته في افتتاح فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الأمن العالمي 2019، والتي نقلتها صحيفة "الشرق" القطرية.
وتحدث وزير دفاع قطر، عن التهديدات التي يمكن أن تواجه الدوحة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022.
وقال العطية "التهديد الوحيد، الذي يواجهنا في هذه البطولة، هو عدم تأهل فريقنا (منتخب قطر) للنهائيات".
ومن المعروف أن قطر تنظم بطولة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، التي ستقام لأول مرة في فصل الشتاء وتحديدا من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، حتى 18ديسمبر/ كانون الأول 2022.
ووفقا للمعمول به في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فقطر، بصفتها منظمة البطولة باتت متأهلة رسميا إلى مونديال 2022، حتى لو لم تشارك أو لم تفز في التصفيات الآسيوية.
وتطرق وزير دفاع قطر في تصريحاته أيضا إلى التهديدات الأخرى، التي يمكن أن تواجه قطر.
وقال العطية "لست قلقا من أي أمور أخرى فلا أحد يستطيع أن يلعب معنا بعد الآن".
وتابع "قطر بعد 2017 أصبحت دولة مختلفة بالكامل"