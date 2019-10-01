وزير دفاع قطر يعلن للمرة الأولى «التهديد الوحيد» الذي يواجه بلاده

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أطلق خالد بن محمد العطية، وزير دفاع قطر، نائب رئيس مجلس الوزراء، تصريحات مفاجئة بشأن "التهديد الوحيد" الذي يواجه بلاده.

جاءت تصريحات العطية، خلال مشاركته في افتتاح فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الأمن العالمي 2019، والتي نقلتها صحيفة "الشرق" القطرية.

وتحدث وزير دفاع قطر، عن التهديدات التي يمكن أن تواجه الدوحة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال العطية "التهديد الوحيد، الذي يواجهنا في هذه البطولة، هو عدم تأهل فريقنا (منتخب قطر) للنهائيات".

ومن المعروف أن قطر تنظم بطولة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، التي ستقام لأول مرة في فصل الشتاء وتحديدا من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، حتى 18ديسمبر/ كانون الأول 2022.

ووفقا للمعمول به في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فقطر، بصفتها منظمة البطولة باتت متأهلة رسميا إلى مونديال 2022، حتى لو لم تشارك أو لم تفز في التصفيات الآسيوية.

وتطرق وزير دفاع قطر في تصريحاته أيضا إلى التهديدات الأخرى، التي يمكن أن تواجه قطر.

وقال العطية "لست قلقا من أي أمور أخرى فلا أحد يستطيع أن يلعب معنا بعد الآن".

وتابع "قطر بعد 2017 أصبحت دولة مختلفة بالكامل"