الامارات تسحب قواتها من معسكرات بتعز وميناء ”بلحاف“ بشبوه وقوات سعودية وسودانية تصل عدن

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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سحبت الإمارات، الأربعاء، مدرعات عسكرية من محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، فيما تضاربت أنباء بشأن سحب قوات تابعة لها من ميناء لتصدير النفط بمحافظة شبوة (جنوب)، بحسب شهود عيان ومصدر عسكري وآخر في السلطة المحلية.

وقال مصدر عسكري للأناضول، طلب عدم نشر اسمه، إن الإمارات سحبت معدات ومدرعات عسكرية قدمتها، في 2018، لـ"اللواء 35 مدرع"، وكتائب "أبو العباس" السلفية، المتواجدة جنوبي تعز.

وأضاف أن "الإمارات سحبت عددًا من المدرعات الحديثة على دفعتين، الأربعاء، ومطلع الأسبوع الجاري".

وتابع: هذه الخطوة تأتي ضمن "خطة الإمارات للانسحاب من الساحل الغربي والمحافظات الجنوبية، وتسليمها إلى الجانب السعودي، وفق اتفاقات مسبقة بين الطرفين، لحل مشكلة تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة الشرعية في مدينة عدن (جنوب غرب) العاصمة المؤقتة".

واندلعت أزمة، نهاية أغسطس/ آب الماضي، أدت إلى سيطرة "الأحزمة الأمنية" و"النخب" المسلحة، التابعة للمجلس الانتقالي، على محافظتي عدن وأبين (جنوب)، وذلك بدعم عسكري من الإمارات.

ويتهم مسؤولون يمنيون الإمارات بامتلاك أجندة خاصة بها في بلادهم، بعيدًا عن أهداف التحالف العربي المعلنة، وهي دعم السلطة الشرعية، وإنهاء انقلاب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، واستعادة الدولة اليمنية. وهو ما تنفيه أبوظبي.

في غضون ذلك، قال شهود عيان للأناضول، إنهم شاهدوا، بعد عصر الأربعاء، قواتًا إماراتية تغادر ميناء تصدير النفط (بلحاف) جنوبي شبوة.

وأوضح الشهود أن القوات التي غادرت الميناء تتكون من عدد من العربات العسكرية، دون أن يوضحوا وجهتها.

بينما قال مصدر في السلطة المحلية بشبوة، للأناضول، طلب عدم نشر اسمه، إن "القوات الإماراتية لا تزال في الميناء، ولا توجد أية مؤشرات حتى الآن على انسحابها".

الى ذلك، قالت مصادر محلية في عدن، بأن تعزيزات عسكرية سعودية وسودانية تضم دبابات وعربات وجنود وصلت إلى ميناء الزيت، في مديرية البريقة غرب عدن، وتم توزيعها بين مطار عدن الدولي في مديرية خورمكسر شرق عدن، ومعسكر قيادة التحالف العربي في مديرية البريقة.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع وصول تعزيزات إضافية من القوات السعودية والسودانية، للانتشار في قاعدة العند الجوية أكبر قواعد البلاد في محافظة لحج (60 كيلومترا شمال عدن)، التي أخلتها القوات الإماراتية الأسبوع الماضي قبيل مغادرتها.