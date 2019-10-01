سلطات «الجوف» تحتفي بالذكرى الـ 56 لثورة 14 اكتوبر

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- الجوف

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نظم مكتب الثقافة بمحافظة الجوف ،اليوم الاربعاء ،حفلاً خطابياً وفنياً بمناسبة الذكرى الـ 56 لثورة الـ 14 من اكتوبر المجيدة.

وفي الحفل الذي حضره عدد من القيادات العسكرية والمدنية ، القى وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي ،كلمة هنأ فيها القيادة السياسية ممثلة بالرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة والامن، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بهذه المناسبة.

وقال" ان اباءنا ثاروا ضد الظلم والطيغان والاستعمار لنعيش بكرامة وعلينا أن نحافظ على مكتسبات ثورتي سبتمبر واكتوبر".

من جانبه اشار مدير عام مكتب الثقافة الى ان الاحتفاء بالاعياد الوطنية يذكرنا بتضحيات الاباء والاجداد خلال ثورتي سبتمبر واكتوبر في سبيل التحرير من الاستبداد والاستعمار ومواصلة النضال في مواجهة الأماميون الجدد.

كما شهد الحفل تقديم فقرات فنية عبرت عن المناسبة وعظمتها نالت استحسان الحاضرين.