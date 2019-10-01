قبائل متحوّثة تبدأ التمرّد وتعلن الحرب على«الحوثيين»..تفاصيل ما حدث وحصيلة أولية للمواجهات

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قالت مصادر محلية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) إن مواجهات عنيفة اندلعت، اليوم الأربعاء، بين مليشيات الحوثي الانقلابية وقبيلة ريام الهاشمية الموالية لها في مدينة رداع، خلفت جرحى من الطرفين.
ونقلت قناة"يمن شباب " عن المصادر قولها أن ميليشيات الحوثي الانقلابية أرسلت حملة أمنية مكونة من عدد من الأطقم إلى قبيلة "ريام" الهاشمية بهدف ضبط مطلوبين متورطين في قضايا قتل، غير أن مسلحي القبيلة تصدوا للحملة واندلعت الاشتباكات.
ووفقا للمصادر، فإن أربعة من عناصر الحملة الحوثية أصيبوا بجروح فيما تمكن مسلحي قبيلة ريام من أسر ثلاثة آخرين، والاستيلاء على أربعة أطقم، في المقابل أصيب عدد من مسلحي القبيلة أحدهم بجروح خطيرة.
وأضافت، أن مليشيات الحوثي طلبت تعزيزات عسكرية من صنعاء وذمار وسط حالة من التوتر الشديد تسود مدينة رداع في هذه الأثناء في ظل استحداث نقاط تفتيش في شوارع المدينة وانتشار عربات عسكرية في الطرقات.
وتعد قبيلة ريام الهاشمية المخزون البشري لمليشيا الحوثي في محافظة البيضاء وسط البلاد.