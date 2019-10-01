وفاة «كاظم الساهر» تصدم جمهوره

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تسبب انتشار شائعة وفاة الفنان كاظم الساهر على منصات التواصل الاجتماعي، في صدمة لجمهوره، قبل أن يلجأ النجم العراقي لـ«فيس بوك» من أجل تكذيبها.

جاء هذا بعد أن تداول عدد من المواقع الإخبارية، فضلًا عن منصات التواصل للشائعة، لافتة إلى أن المنية وافته داخل مستشفى بلبنان.

وفي أول رد من الفنان الكبير، نشر عبر حسابه

بدوره لجأ المطرب الشهير إلى « فيس بوك» من أجل تكذيب الخبر، حيث نشر أغنية «متمردة» «متمرد أيضا أنا، وحبيبتي متمردة، متمردان مميزان، وعاشقان بعنفوان، وحياتنا متجددة».

يشار إلى أن أغنية «متمردة» من أشهر أغاني الفنان العراقي الكبير.

صدر الفنان العراقي الشهير كاظم الساهر محركات البحث جوجل في مصر وبعض البلاد العربية بعد ساعات من انتشار أخبار تفيد بتعرض المطرب العراقى كاظم الساهر إلى حادث سير فى إحدى الدول الأوروبية.