بسبب أحد المعجبين.. أنغام تتعرض للإغماء في حفلها بالسعودية

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حيت الفنانة أنغام مؤخرًا، حفلًا جديدًا بالمملكة العربية السعودية، وتحديدًا في منطقة الجوف، والذي لاقى تفاعلا كبيرًا بين الجمهور.

ورغم أن الحفل الذي جمع المطربة أنغام مع الفنان ماجد المهندس في الجوف كان منقولاً على الهواء، لكن الكاميرات لم ترصد أحد المواقف التي مرت بها أنغام خلال الحفل، حيث كشفت مجلة زهرة الخليج أنها قبل ختام فقرتها تعرضت لطارئ صحي، وقيل إنها سقطت أرضاً بعد أن أغمي عليها.

تابعت المجلة أن ذلك حدث بعد أن تمكن أحد المعجبين على غفلة من (البودي جارد) اعتلاء خشبة المسرح عندما كانت أنغام تغني، وزين عنقها بباقة ورد من الفل والياسمين، وأنه ربما خافت حينها أنغام وأغمي عليها، وبسؤالها أجابت: بالفعل هناك من أهداني باقة فل، لكنها دليل على محبة أحد المعجبين. وأنا بخير، والحفل كان رائعاً لكن درجة حرارة الجو كانت عالية جداً، وأصبت بهبوط في الضغط في الكواليس.

وتعليقا على عدم ردها على ما يقال مؤخرًا في حقها من شائعات، لا سيما حياتها الشخصية قالت: لو سأرد على كل ما يقال يعني ذلك أنني (مش هعرف أشتغل وسأتفرغ للقال والقيل) وردي يكون فعلياً من خلال أعمالي وحفلاتي.

يُذكر أن أنغام تستعد لإحياء حفلا غنائيا في الكويت ويجمعها مع المطرب وائل جسار، يوم الخميس 14 نوفمبر المقبل بأحد الفنادق هناك.