اجماع سقطري يقر مصير الجزيرة ويحسم علاقتها بـ”الشرعية“ والرئيس ”هادي“

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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جدد مشائخ وأعيان وأبناء محافظة سقطرى، تأكيد وقوفهم الدائم إلى جانب الدولة بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، من أجل نهضة سقطرى وتطويرها وتنميتها في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، اليوم، مع المشائخ والشخصيات الاجتماعية، في المحافظة، لمناقشة تنسيق جهود المجتمع في مساندة الأجهزة الأمنية وتثبيت الأمن والاستقرار.

وأكد المحافظ محروس، أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والشعبية والمشائخ والأعيان، وكافة فعاليات المجتمع المحلي، للعمل من أجل تفعيل مؤسسات الدولة وخلق الشراكة الحقيقية لكل فئات المجتمع، لما فيه مصلحة المحافظة.

وقال المحافظ"إن سقطرى هي بيتنا وعلينا جميعاً تقع مهام كبيرة للعمل وبروح الفريق الواحد من أجل نهضتها الحقيقية واخماد كل الفتن التي يحاول أعداء سقطرى إحيائها".