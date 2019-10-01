وزير الدفاع: لا استقرار لليمن الا بزوال المليشيا المتمردة

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أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، الاربعاء 16 اكتوبر/تشرين الأول، أن اليمن لن تستقر وتستعيد أمنها إلا باستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة وزوال المليشيا الحوثية والمتمردة والجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لأمن اليمن والمنطقة.
جاء ذلك، خلال تدشينه، اليوم، نظام الربط الالكتروني للبيانات والدورة المستندية الآلية بالمنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب بحضور قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، وعدد من رؤساء ومدراء هيئات ودوائر وزارة الدفاع.
وقال "أن الشعب اليمني وقواته المسلحة لن يقبلوا بمشاريع الماضي والفوضى والتمزيق والانقلاب على أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر ومكتسبات الجمهورية والوحدة والتمرد على الخيارات الوطنية التي يبذل في سبيلها تضحيات غالية وسيول من الدماء الزكية".
وأضاف وزير الدفاع "نحن اليوم أمام مرحلة فاصلة، نكون فيها أو لا نكون، وسنكون إن شاء الله عند حسن ظن شعبنا وقيادتنا الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود وبذل مزيد من التضحيات والتمسك بالصبر والعزيمة لتحرير ما تبقى من الوطن وتلبية تطلعات وآمال الشعب اليمني في استعادة أرضه وكرامته وبناء دولته الاتحادية القائمة على العدالة والمساواة في السلطة والثروة.
وحث الفريق المقدشي على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والتطورات الحديثة لتطبيق نظام الربط التقني في جميع دوائر ووحدات وزارة الدفاع واستكمال بناء قاعدة معلومات موحدة وصحيحة لجميع منتسبي القوات المسلحة لتصحيح الاختلالات للاسهام في تطوير العمل الإداري والهيكلي.
وأشار إلى أن قادة وأبطال الجيش الوطني قد هبّوا للدفاع عن الوطن منذ الوهلة الأولى ويضحون بأرواحهم وأغلى ما يملكون في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة، وهم من يصنعون تاريخا جديداً لليمن الجمهوري الوحدوي الاتحادي.