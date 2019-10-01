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عاجل: أمر ملكي يخص ضباط الحرس الوطني

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أمرًا ملكيًا بترقية 1272 ضابطاً في مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني من ضمنهم 176 ضابطاً بالقطاع الغربي.

وقد صرح مدير إدارة شؤون الضباط بالقطاع الغربي العقيد ركن فهد الفرحان، عن أسماء الضباط الذين تم ترقيتهم وحيثُ شملت الترقية 51 ضابطًا من رتبة رائد إلى رائد مقدم.

وأيضًا تم ترقيه 65 ضابطاً من رتبة نقيب إلى رتبة رائد و 38 ضابطاً من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب و 22 ضابطاً من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول.

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