آخر الاخبار

اجماع سقطري يقر مصير الجزيرة ويحسم علاقتها بـ”الشرعية“ والرئيس ”هادي“ عشرات الإسرائيليين في سجون أوروبية بسبب القات ووزارة الخارجية في تل أبيب تدخل وزير الدفاع: لا استقرار لليمن الا بزوال المليشيا المتمردة عاجل: أمر ملكي يخص ضباط الحرس الوطني النشيد الوطني يثير أزمة جديدة بين دولة خليجية وإيران في أحد الملاعب التداعيات العالمية المدمرة لحرب اليمن والحلم الجيوسياسي الذي سعت ”الرياض“ لتحقيقه الفنانة الأعلى أجراً في العالم شاهد .. مذيعة سعودية بقناة العربية تسيء للكويتيين مجددا ”تعز“ أيقونة ثورتي ”سبتمبر“ و ”اكتوبر“.. حقائق تاريخية شاهد بالفيديو.. لحظة اقتحام شابة سعودية بسيارتها الفخمة مطعمًا بجدة

سبأفون .. أصالة وتواصل

النشيد الوطني يثير أزمة جديدة بين دولة خليجية وإيران في أحد الملاعب

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
عدد القراءات 426

قال وزير الرياضة والشباب الإيراني، مسعود سلطاني فر: إن اتحاد بلاده لكرة القدم، سيقدم شكوى لدى الاتحاد الدولي ضد منتخب البحرين وجماهيره، بسبب "إهانتهم للنشيد الوطني الإيراني".

ويأتي ذلك عقب قيام الجماهير البحرينية بالتشويش على النشيد الوطني الإيراني قبل بدء المباراة، التي جرت بينهما، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 بالصين، وانتهت بفوز المنتخب البحريني بهدف من دون رد، وفق (روسيا اليوم).

من جهته، قال وزیر الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، في تغريدة على صفحته في (تويتر): "سوف ننسى هذه المباراة لكننا لن ننسى الإهانة التي وجهت للنشيد الوطني الإيراني!".

بينما وصفت وسائل إعلام إيرانية، تصرفات جماهير البحرين في مدرجات الملعب الوطني بالمنامة، أثناء عزف النشيد الوطني الإيراني، قبل بدء المباراة بين منتخبي البلدين بـ "المسيء والوقح"، وفق تعبيرها.

 
إقراء أيضاً
تعرّف على أغرب مباراة لكرة القدم في العالم
مأرب برس يكشف حقيقة وفاة أحد لاعبي المنتخب اليمني للناشئين
اليمن تخسر أحد أبطالها الرياضيين في منتخب الناشئين غرقا في عدن
بعثة منتخب السعودية لكرة القدم تزور المسجد الأقصى (شاهد)
صورة مثيرة لمحمد صلاح مع عارضة ازياء تشعل مواقع التواصل
مع اقتراب رحيله .. برشلونة يحسم أمر بقاء ميسي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس