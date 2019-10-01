الفنانة الأعلى أجراً في العالم

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أصدرت مجلة "فوربس" الأميركية، اليوم الأربعاء، قائمتها للمشاهير الأعلى أجراً في العالم، لعام 2019، وضمت القائمة عددا من لاعبي كرة القدم ومشاهير الفن والأزياء.
وترأست القائمة المغنية الأميركية، تيلور سويفت، لتتخطى بفارق ضئيل اثنين من عائلة كارداشيان، هما نجمة تلفزيون الواقع التي أصبحت فيما بعد رائدة صناعة مستحضرات التجميل كايلي جينر، ومغني الراب كاني وست، زوج كيم كارداشيان.
وضمت قائمة "فوربس 100" السنوية للمشاهير الأعلى أجرا أيضا نجوم الكرة ليونيل ميسي، الذي جاء في المرتبة الرابعة، وكريستيانو رونالدو، في المرتبة السادسة، والبرازيلي نيمار في المرتبة السابعة.
في حين حل المغني وكاتب الأغاني البريطاني، إد شيران، في المرتبة الخامسة، وفريق السوفت روك الذي شكل في السبعينيات "ذي إيجلز"، جاء في المرتبة الثامنة.
وذكرت المجلة أن تيلور سويفت حققت ما يقدر بنحو 185 مليون دولار لتحل في المرتبة الأولى.
في حين حققت كايلي، وهي أخت غير شقيقة لكيم وكلوي وكورتني كارداشيان، 170 مليون دولار بفضل شركتها المتخصصة في طلاء الشفاه ومستحضرات التجميل التي تعمل عبر الإنترنت وحققت رواجا كبيرا.