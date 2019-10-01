شاهد .. مذيعة سعودية بقناة العربية تسيء للكويتيين مجددا

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شنت الإعلامية السعودية سارة دندراوي هجوما شرسا على الكويتيين أثناء ظهورها على قناة العربية.
وأبدت "سارة" امتعاضها من هجوم عدد من الكويتيين على الحفلات التي تقيمها هيئة الترفيه في السعودية.
وقالت "سارة": "حفل الفرقة الكورية بالسعودية كسر الدنيا وحضره 40 ألفا وإلى هنا الحياة سعيدة لكن يبدو أن هذا النجاح وسعادة الحضور لم يعجب بعض الإخونجية في الكويت أو في رواية أخرى (أصحابهم في الكويت) مع أنه شأن سعودي بحت وبدأوا حملات تجييش وتحريض مع إن الحفلات والمناسبات أمر طبيعي في بلادهم وبيتنافسوا لإقامتها .. حلال عليهم .. حرام على غيرهم؟".
وأضافت: "بعض هؤلاء ممول من جهات معروفة .. وهؤلاء المهاجمون للسعودية تجاهلوا تماما هتاف الجماهير الأردنية لصدام حسين أثناء مباراة لفريقهم مع فريق كويتي".