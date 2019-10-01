شاهد بالفيديو.. لحظة اقتحام شابة سعودية بسيارتها الفخمة مطعمًا بجدة

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وثقت كاميرات المراقبة داخل أحد المطاعم الشعبية بمدينة جدة الساحلية بالسعودية، لحظة اقتحام سيدة بسيارتها للمطعم، ما أدى إلى تهشم واجهته الزجاجية، وإصابة أحد العاملين.
ووفق صحيفة "سبق" المحلية، فإن مركبة من نوع "هونداي"، تقودها سيدة عربية الجنسية، اقتحمت بشكل مفاجئ واجهة أحد المطاعم، أثناء تواجد العاملين فيه، متسببة بتهشيم زجاج المحل، وإصابة خفيفة لأحد العاملين، والذي نقله أحد المواطنين للمستشفى.
وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة تواجد العاملين في المطعم إضافة لبعض الزبائن، في الوقت الذي فوجئوا فيه بمركبة تقتحم الواجهة وتستقر عند مدخل المطعم، فيما قام أحد العاملين من فوره بإغلاق اسطوانة الغاز، تفاديًا لحدوث أضرار أكبر.