مفاجأة : غير متوقعة للسيسي ومناصريه عن سد النهضة .. محمد مرسي برئياً

اجماع سقطري يقر مصير الجزيرة ويحسم علاقتها بـ”الشرعية“ والرئيس ”هادي“ عشرات الإسرائيليين في سجون أوروبية بسبب القات ووزارة الخارجية في تل أبيب تدخل وزير الدفاع: لا استقرار لليمن الا بزوال المليشيا المتمردة عاجل: أمر ملكي يخص ضباط الحرس الوطني النشيد الوطني يثير أزمة جديدة بين دولة خليجية وإيران في أحد الملاعب التداعيات العالمية المدمرة لحرب اليمن والحلم الجيوسياسي الذي سعت ”الرياض“ لتحقيقه الفنانة الأعلى أجراً في العالم شاهد .. مذيعة سعودية بقناة العربية تسيء للكويتيين مجددا ”تعز“ أيقونة ثورتي ”سبتمبر“ و ”اكتوبر“.. حقائق تاريخية شاهد بالفيديو.. لحظة اقتحام شابة سعودية بسيارتها الفخمة مطعمًا بجدة
في مفاجأة من العيار الثقيل ، كشف خبراء هندسيون ، ونشطاء ، أن عملية بناء سد النهضة لم تحدث أثناء ثورة يناير ، كما قال ذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، وإنما وضع حجر الأساس للسد في العام 2014 ، أي في ظل حكم السيسي .
وأوضح الدكتور المهندس محمد حافظ خبير هندسة السدود و الأنفاق و المشروعات المائية ، و الذي يشغل منصب استاذ مساعد بجامعة تيناجا بماليزيا، عددا من الصور تم إلتقاطها بواسطة الأقمار الصناعية تحدد تاريخ البدء في بناء بن سد النهضة . أوضحت الصور أنه حتى نهاية 2013 لم يوضع حجرا واحدا في اساسات السد.
و أوضحت الصور أن عملية صب الأساسات تمت في يونيو 2014 وتم إستكمال طبقة الأساسات تحديدا في منتصف ديسمبر 2015.
كتبت الدكتور حافظ معلقا على الصور: "جوجل إرث يؤكد أن سد النهضة تم بناءه بالكامل في عهد السيسي و كان هناك 1000 فرصة للدولة المصرية لمنع إقامة السد لو كان الجيش المصري حقا (جاد) في حماية الأمن القومي للدولة و ليس مشغولا بالاستيلاء على الحكم و إقامة إمبراطورية " .
من جانبه ، غرد الخبير الهندسي العالمي "ممدوح حمزة" في حسابه على تويتر ، ليؤكد نفس المعنى والمعلومات ، مرفقا بها صور القمر الصناعي من خلال خدمة "جوجل إيرث" ، وعلق قائلا : (حتي ٣٠ يونية ٢٠١٤ لا يوجد في صور القمر الصناعي لموقع السد اي اعمال إنشاءات ، ويمكن لاي إنسان الدخول علي جوجل ايرث بنفسه سيجد نفس الصور ، وبهذا تكون بهية بريئة من تهمة العري والعهر) .
ثم ختم بقوله : (لم تكشفي عن ظهرك "يامصر" ولم تعري كتفك ، هم أرادوا لكي العهر ولكن الله حارس وسخر لكي أبناءك المخلصين) ، وذلك في إشارة منه إلى اتهام الرئيس المصري لثورة يناير بأنها تسببت في كشف مصر واستخدم عبارة ذات إيحاءات جنسية "كشفت ظهرها وعرت كتفها" ، وهو ما أثار موجة غضب واسعة في مصر .
المعلومات الجديدة تمثل إحراجا متزايدا للسيسي ، وخاصة أنها تكشف عن إدلائه بمعلومات غير صحيحة وثبت خطؤها بشكل علمي دقيق ، إضافة إلى مسئوليته المباشرة عن السماح لإثيوبيا ببناء سد النهضة وعدم الانتباه لخطورته إلا بعد فوات الأوان .