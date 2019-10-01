قيادي مؤتمري مقرب من صالح سابقا يكشف حقائق خطيرة عن حزب الإصلاح في اليمن – فيديو

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قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي ياسر اليماني أن حزب التجمع اليمني للإصلاح هو حزب وطني وظل طوال الازمات والنكبات التي توالت عليه مع الشرعية ومدافعا عنها ومع الوطن , وأعترف أنه وحزب المؤتمر الشعبي العام حاولوا النيل منه , وكشف كيفوا تم المليشيات الحوثية نكاية حزب الاصلاح, وقال أن الحزب قدم تضحيات جسام . وقدم شكرة لقياداته اليكم نص ما قدمه أحد مقربي صالح سابقا عن حزب الاصلاح