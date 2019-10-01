تفاصيل حديث ولقاء هام جمع الفريق علي محسن بمحافظ حضرموت وبماذا وجه الرئيس هادي

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 334

التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء، في الرياض ، محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني للإطلاع على المستجدات الأمنية والخدمية وأوضاع الوحدات العسكرية في المحافظة وسير عمل المكاتب التنفيذية.

واستعرض نائب الرئيس الجهود المبذولة في تثبيت الأمن وتوفير الخدمات للمواطنين وجهود الأجهزة العسكرية والأمنية في استتباب الأمن ومحاربة الإرهاب، استناداً إلى توجيهات الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واهتمامه الكبير بحضرموت وبقية محافظات الجمهورية.

كما أكد نائب رئيس الجمهورية في اللقاء بأن محافظة حضرموت ضربت نموذجاً في التمسك بالشرعية وبمؤسسات الدولة وستظل حالة متميزة في البناء والأمن والسلام ومحروسة برجالها وقيادتها وأبطال الجيش والأمن فيها.

وعبر نائب الرئيس عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمهم المستمر للمحافظة في شتى المجالات.

من جانبه عبر محافظ حضرموت عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية، ورفع تهانيه وتهاني السلطة المحلية بحضرموت ومنتسبي المنطقة الثانية للقيادة السياسية بمناسبة احتفالات شعبنا بمناسبة الذكرى الـ 56 لثورة ١٤ أكتوبر المجيدة.