الحكومة تكشف رسميا حقيقة التسريبات حول بنود اتفاق جدة وموعد التوقيع عليه وتعلن تمسكها بهذا الموقف

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نفى المتحدث الرسمي بإسم الحكومة راجح بادي، اليوم الاربعاء صحة الأنباء التي تحدثت عن تحديد موعد لتوقيع اتفاق مع ما يسمى " المجلس الانتقالي".

وأكد راجح بادي بحسب وكالة سبأ الرسمية ، عدم تحديد أي موعد لتوقيع الاتفاق، معتبرا ما يتم تداوله بهذا الشأن بأنه " عار عن الصحة " .

كما نفى بشدة ما يتم تداوله فيما يتعلق ببنود ومسودة الاتفاق، مؤكدا عدم صحة كل ما يتم تداوله بهذا الشأن واصفا إياها بالتسريبات المشبوهة.

وجدد ناطق الحكومة التأكيد على موقف الحكومة الشرعية الواضح والثابت من كل الثوابت الوطنية.

لافتا إلى ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بمناسبة العيد الوطني الـ 56 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، والذي أكد على ضرورة إنهاء التمرد على مؤسسات الدولة واستيعاب الجميع تحت سقف الثوابت الوطنية والشرعية والمرجعيات الثلاث.

وقال بادي أن الموقف الحكومي كان وسيظل ملتزما بالثوابت الوطنية، ومعبرا عن احلام وتطلعات شعبنا في إنهاء أي انقلاب أو تمرد على الدولة ومؤسساتها، وأبوابها للحوار البناء مشرعة لبناء دولة العدل والقانون والشراكة.

وثمن الجهود الكبيرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل عودة الأمور إلى نصابها في العاصمة المؤقتة عدن.

داعيا وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري المصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها وعدم الانجرار وراء التسريبات الكاذبة.

وكانت تقارير اعلامية ذكرت ان التوقيع على اتفاق جدة سيكون غدا الخميس كما تم تداول تسريبات كثيرة عن تفاصيل ومسودة اتفاق مرتقب بين الشرعية والانفصاليين.