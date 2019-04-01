الامارات تتحدى الشرعية وتعرقل تصدير أول شحنة نفط خام من مأرب

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت مصادر مطلعة اليوم الاربعاء ان شركة OMV النمساوية وجهت بمنع تفريغ شحنة نفط صافر القادمة من مأرب في موقع الضخ عبر الأنبوب بمنطقة "عياذ" في شبوة.

واعلنت شركة صافر اليوم تصدير أول شحنة من النفط الخام بعد توقف دام 5 اعوام بسبب الحرب.

وفيما لم يعرف اسباب المنع اوضحت المصادر لمأرب برس ان للامارات يد في ذلك ، حيث تمتلك حصة من الشركة النمساوية.

وكان مصدر في شركة صافر قال في وقت سابق إن الشركة الحكومية بدأت اليوم تصدير أول شحنة نفط خام بكمية قدرها 5 آلاف برميل.

حيث تم نقل الشحنة براً إلى منطقة "عياذ" بمحافظة شبوة ليتم ضخها من هناك عبر أنبوب النفط إلى ميناء النشيمة ثم تصديرها الى الخارج.

وتنتج محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) قرابة 50 ألف برميل يومياً، من 3 حقول نفطية وتعد مجموعة "OMV" أكبر مستثمر نفطي في المحافظة، وتحتضن شبوة ايضا مشروع الغاز المسيل وهو أكبر مشروع استثماري في اليمن.

وكانت الشركة النمساوية تنتج قبل الحرب حوالى 17 ألف برميل، واشترطت وجود قوات من التحالف لحماية حقول النفط قبل استئناف عملياتها.