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مأرب تشهد اليوم حدثا مهما لم تشهده منذ 5 سنوات

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- مأرب
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بدأت شركة صافر النفطية بمحافظة مأرب، اليوم الأربعاء، تصدير أول شحنة من النفط الخام بعد توقف دام 5 اعوام بسبب الحرب.

واعلن مسؤول حكومي استكمال الترتيبات الفنية لاستئناف تصدير نفط صافر الخام لأول مرة منذ 5 سنوات بعد توقفه.

وقال مصدر في شركة صافر إن الشركة الحكومية بدأت اليوم تصدير أول شحنة نفط خام بكمية قدرها 5 آلاف برميل.

وطبقا للمصدر ستنقل الشحنة براً إلى منطقة "عياذ" بمحافظة شبوة ليتم ضخها من هناك عبر أنبوب النفط إلى ميناء النشيمة ومن ثم تصديرها الى الخارج.

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