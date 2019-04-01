تعرف على أسعار صرف الدولار والسعودي أمام الريال اليمني اليوم

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أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 16 اكتوبر 2019 امام الريال اليمني :
الدولار
شراء 587
بيع 595
السعودي
شراء 154
بيع 155.50
*الاسعار غير ثابتة وتتغير