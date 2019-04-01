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تعرف على أسعار صرف الدولار والسعودي أمام الريال اليمني اليوم

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 297

أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 16 اكتوبر 2019 امام الريال اليمني :

الدولار 

شراء 587

بيع 595

السعودي

شراء 154

بيع 155.50

*الاسعار غير ثابتة وتتغير

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