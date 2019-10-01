عاجل... أردوغان يقترح أسرع حل للأزمة السورية

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أسرع حل للقضية السورية هي أن يلقي جميع المسلحين أسلحتهم وينسحبوا خارج “المنطقة الآمنة” بشمال سوريا الليلة.
جاء ذلك خلال خطاب لأردوغان أمام كتلة حزبه في البرلمان التركي، اليوم الاربعاء .