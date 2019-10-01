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عاجل... أردوغان يقترح أسرع حل للأزمة السورية

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أسرع حل للقضية السورية هي أن يلقي جميع المسلحين أسلحتهم وينسحبوا خارج “المنطقة الآمنة” بشمال سوريا الليلة.

جاء ذلك خلال خطاب لأردوغان أمام كتلة حزبه في البرلمان التركي، اليوم الاربعاء .

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