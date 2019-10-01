تويتر توقف حساب الرئيس التونسي الجديد

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 219

أوقفت تويتر حساب قيس سعيّد الرئيس التونسي المنتخب حديثا الذي اكتسح منافسه نبيل القروي في انتخابات الرئاسة التونسية بعد أن كان أستاذ القانون الدستوريّ المتقاعد، شخصا غير معروف قبل شهور قليلة



يظهر حساب الرئيس التونسي على تويتر بإشعار يفيد بأن الحساب تعرض للإيقاف ولا يمكن معرفة السبب في الوقت الراهن نظرا لرفض تويتر التعليق على سياسة إيقاف الحسابات.

وكانت بعض التقارير قد ربطت توقف حساب بما غرد به نيابة عن الرئيس التونسي قيس سعيد قبل غلق الحساب حول النموذج الذي يجب أن يحتذى به في القانون عهو " عدل الفاروق عمر"، فهو النموذج الأفضل في تطبيق القوانين في دولة المؤسسات.

وكان وصف الحساب الذي كان له 148 ألف متابع بأنه : " الحساب الرسمي الوحيد ل‏‏‏‏أستاذ القانون الدستوري والمرشح المستقل للانتخابات الرئاسية التونسية. ‎‎‎‎‎‎‎‎#قيس_سعيد ‎‎‎‎‎‎‎‎#تونس "‎‎‎‎‎‎‎‎