تويتر توقف حساب الرئيس التونسي الجديد عدن تزيل معالم الإمارات من المؤسسات الرسمية حكومة جديدة في الأفق ..ترقب لإعلان اتفاق جدة وهذا موعد التوقيع فيلم «عاصم» الوثائقي..مرآة للواقع اليمني عرض ايراني للسعودية لحل الازمة اليمنية وانها الحرب أردوغان: الجامعة العربية فقدت شرعيتها السعودية تمنع استيراد المواشي من دولتين عربيتين الفائزة بجائزة نوبل .. ماهي رسالتها لبقية نساء العالم شاهد.. مراسلة تبكي على الهواء اثناء تغطيتها حرائق لبنان! محمد بن زايد يلجأ إل المصابيح والزجاج وناطحات السحاب للاحتفال بوصول الرئيس الروسي
أوقفت تويتر حساب قيس سعيّد الرئيس التونسي المنتخب حديثا الذي اكتسح منافسه نبيل القروي في انتخابات الرئاسة التونسية بعد أن كان أستاذ القانون الدستوريّ المتقاعد، شخصا غير معروف قبل شهور قليلة
يظهر حساب الرئيس التونسي على تويتر بإشعار يفيد بأن الحساب تعرض للإيقاف ولا يمكن معرفة السبب في الوقت الراهن نظرا لرفض تويتر التعليق على سياسة إيقاف الحسابات.
وكانت بعض التقارير قد ربطت توقف حساب بما غرد به نيابة عن الرئيس التونسي قيس سعيد قبل غلق الحساب حول النموذج الذي يجب أن يحتذى به في القانون عهو " عدل الفاروق عمر"، فهو النموذج الأفضل في تطبيق القوانين في دولة المؤسسات.
وكان وصف الحساب الذي كان له 148 ألف متابع بأنه : " الحساب الرسمي الوحيد لأستاذ القانون الدستوري والمرشح المستقل للانتخابات الرئاسية التونسية. #قيس_سعيد #تونس "