عدن تزيل معالم الإمارات من المؤسسات الرسمية

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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ذكرت مصادر رسمية يمنية، أمس، أن القوات الحكومية قامت بإزالة المعالم الإماراتية من المؤسسات الحكومية اليمنية في محافظة عدن، التي انسحبت منها نهاية الأسبوع المنصرم، وحلول القوات السعودية خلفاً لها، إضافة إلى قوات تابعة للقوات الحكومية اليمنية.

وأكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية الدكتور محمد قيزان «إنزال صور محمد بن زايد وقادة الإمارات وشيوخها وأعلامها والأعلام التشطيرية من واجهة وأسطح مباني ومؤسسات حكومية يمنية ومن مطار عدن الدولي».

وأوضح أن خطوة إزالة معالم القوات الإماراتية التي كانت مسيطرة على محافظة عدن منذ صيف العام 2015 تأتي «في إطار عملية تسليم هذه المؤسسات من الإمارات لقوات سعودية، تمهيداً لتسليمها لقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية اليمنية».

ونقلت صحيفة القدس العربي عن ذكرت مصادر محلية أن إدارة مطار عدن الدولي قامت بإزالة صور محمد بن زايد ومسؤولي دولة الإمارات العربية المتحدة من واجهات وأسطح مطار عدن، كما قامت السلطة المحلية في عدن أيضاً بإنزال وتمزيق صور المسؤولين الإماراتيين من واجهات وأسطح المنشآت والمؤسسات الحكومية السيادية في محافظة عدن، عقب رحيل القوات الإماراتية منها.