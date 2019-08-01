فيلم «عاصم» الوثائقي..مرآة للواقع اليمني

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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عرض الثلاثاء الفيلم الوثائقي اليمني "عاصم" في فندق "فور سيزونز-عمان" اذ يتحدث عن المعاناة الانسانية التي يعيشها اليمنيون في ظل الحرب الاهلية الدائرة فيها.

ورعى عرض الفيلم المندوب عن سمو الامير الحسن بن طلال الامين العام للهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية ايمن رياض المفلح، وهو الفيلم العربي الوحيد ضمن منافسة شارك فيها 220 فيلما من مختلف انحاء العالم، وحصل على جائزة العلم والتعلم في مهرجان غرب اوروبا الدولي للافلام في بروكسل.

ويذكر ان الفيلم من إخراج نسرين صبيحي والتي تسعى من خلاله الى لفت انظار عدة جهات، ومركزة على توجيه الدول المانحة والمنظمات الدولية والاعلام والسياسيين الى فداحة الكارثة الانسانية التي تعصف في اليمن دون تحيز لطرف او لاخر.

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وركز الفيلم على نقل صورة الواقع اذ وثق الفيلم الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، وتردي الخدمات العلاجية في المراكز الصحية والمستشفيات في اليمن علاوة على حالات سوء التغذية لدى الاطفال والامهات ونقص المواد الغذائية التي تفاقم من ظروف التردي الصحي وتنامي الامراض وزيادة حالاتها وحالات الامراض التي تصيب الاطفال ونقص العلاج وشح المواد الطبية.

واظهر الفيلم كذلك صعوبة مهام المنظمات الانسانية الدولية في ايصال المعونات لمستحقيها بسبب ظروف الحرب، مما يساهم في تعميق معاناة المدنيين لاسيما الاطفال والنساء منهم.

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