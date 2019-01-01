عرض ايراني للسعودية لحل الازمة اليمنية وانها الحرب

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أعرب رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، خلال لقائه نائب رئيس البرلمان الألماني، عن استعداد بلاده للوساطة، في حال قبلت السعودية بحل سياسي في اليمن.
وفي السياق، نقلت وكالة "مهر" الإيرانية، عن لاريجاني خلال لقائه مع نظيره النمساوي اينغو آبيه، قوله إن "أمريكا تمارس الغطرسة في مختلف القضايا، وإيران ترد على ذلك، بينما الاتحاد الأوروبي لم يمض بأي خطوة رئيسية بشأن الاتفاق النووي".
وأشاد المسؤول الإيراني بالعلاقات المتأصلة بين إيران والنمسا، قائلا، إن "النمسا أدت دورا معتدلا في مختلف القضايا وبعد الاتفاق النووي قطعت خطوات جيدة".
والتقى لاريجاني عددا من المسؤولين الأوروبيين على هامش الدورة الـ141 من اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، كما التقى رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش، حيث أشار إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتعاون السياحي والتعاون العلمي والثقافي وتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.