أردوغان: الجامعة العربية فقدت شرعيتها

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ الجامعة العربية بقراراتها التي لا تعكس النبض والمشاعر الحقيقية للشارع العربي، فقدت شرعيتها.

جاء ذلك في مقال للرئيس التركي لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نشرته الثلاثاء.

وتساءل أردوغان عن سبب انزعاج بعض الدول العربية من “المساعي التي تبذلها تركيا في سبيل إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم”، قائلاً : “كم استقبلت هذه الدول من ضحايا الحرب؟”.