السعودية تمنع استيراد المواشي من دولتين عربيتين

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قررت السلطات السعودية تعليق استيراد المواشي من السودان وجيبوتي بسبب حمى الوادي المتصدع.
وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية اليوم الثلاثاء، إنها علقت استيراد المواشي من السودان على خلفية إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ظهور إصابات بين المواشي السودانية بمرض حمى الوادي المتصدع RVF.
وبخصوص تعليق استيراد المواشي من جيبوتي أكدت الوزارة أن ذلك يعود لثبوت وجود عينات إيجابية في إحدى الشحنات المرسلة إلى المملكة تم رفض دخولها.
وشددت الوزارة إجراءاتها الاحترازية في المحاجر، وأعلنت تأهب الفرق البيطرية في كافة المناطق السعودية.