تعرف على هدية بوتين للملك سلمان التي أسماها نجم الشمال ومن فصيلة حمراء نادرة .. فيديو

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تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الهدايا، على هامش زيارة بوتين إلى المملكة العربية السعودية ، يوم أمس الاثنين.
قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإهداء الملك سلمان صقرا من فصيلة الصقور الحمراء النادرة، المتواجدة في "كاماتشاتكا" وهي أحد أقاليم روسيا الاتحادية.
الطائر حمل سابقا اسم ""نجم الشمال"، ولا يوجد سوى بضعة آلاف من هذا الفصيل في العالم، ويعرف الآن باسم "ألفا".
في مقابلة مع "سبوتنيك" تحدث طبيب العلوم البيولوجية وعالم الطيور، يفغيني لوبكوف، عن هذا الطير قائلا "يوصف هذا النوع من الطيور بالذكي، والمدرب تدريبا جيدا، ويتميز بطريقة صيده للفرائس".
وأضاف "تبني هذه الطيور أعشاشها بطريقة فريدة وساحرة من خلال الطريقة التي تقوم بذلك".
ووصفت عالمة الطيور، الروسية ليديا كاتاتشوك، هذا الطير "بالجيد للصيد"، قائلة "عندما تقدم طيرا كهدية، فأنت تعرف جودة هذا الطير، لأن الشخص المقابل يملك معرفة جيدة حول هذا الطير، كما لا ينبغي لأحد أن يلمسه".
هذا وتحدث عدد من زوار معرض نادي "الصقور" السعودي، عن هدية الرئيس الروسي للملك السعودي، فوصف أحدهم الصقر بأن هذا النوع من الصقور أحد أجمل وأكبر الصقور في العالم، في الوقت الذي وصف أحد المختصين بأن هذا الطير المعروف بـ"الجير" هو من الفصيلة الرابعة من الطيور على مستوى العالم، حيث يأتي بعد "الحر" و"الشاهين" و"الوكري".