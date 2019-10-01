مقتلة كبيرة «للحوثيين»في هذه الجبهة

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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دمرت قوات الجيش والمقاومة ثلاثة أطقم حوثية مساء اليوم الثلاثاء في أطراف منطقة الفاخر ومقتل وجرح كل من فيها في معارك شرسة وضارية تدور منذ ساعات في الفاخر والجب ومرخزة غرب قعطبة بمحافظة الضالع.

وقال مصدر ميداني إن وحدة عسكرية نفذت عملية نوعية استدرجت خلالها مجاميع حوثية في شعب الماء بأطراف الفاخر، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، وأسر عدد آخر.

ودكت مدفعية الجيش والمقاومة مواقع وتجمعات الحوثيين بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا ومدفعية الهاون وألحقت فيها خسائر فادحة.

وتشهد جبهات الضالع معارك شرسة منذ عصر اليوم في تبة عثمان ومفرق بيت الشرجي ومعسكر الجب، بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وشنت قوات الجيش هجوماً واسعاً على مواقع مليشيا الحوثي الإنقلابية في أطراف سوق الفاخر وقرية مرخزة غرب قعطبة.