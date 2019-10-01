الفريق «الأحمر» يُعزي في استشهاد قيادي بارز في حزب المؤتمر

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الثلاثاء، برقية عزاء ومواساة في استشهاد رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية شرس محافظة حجة الشيخ طفيان علي طفيان الذي اغتالته أيادي الغدر والخيانة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.

وأشار نائب الرئيس في البرقية إلى مناقب الشيخ طفيان وأدواره الوطنية ومواقفه الاجتماعية ومساعيه في الاصلاح ذات البين.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد.