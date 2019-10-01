الفريق «الأحمر» يُعزي في استشهاد قيادي بارز في حزب المؤتمر الامارات ترضخ وتوافق على تسليم ميناء عدن ومصادر سعودية تكشف موعد انسحاب قواتها منه وزير يمني يحذر الرئيس ”هادي“ من خطر يهدد ”الشرعية“ من أوساطها مصرع قيادي «حوثي» بارز في مواجهات مع أبطال «الجيش» البركاني: يجري التحضير للتوقيع على اتفاق في المملكة ومؤسسات الدولة ستلتئم قريبا في ”عدن“ تعرف على ترتيب الشعوب في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تعديلات اماراتية على مسودة اتفاق الحكومة و”الانتقالي الجنوبي“ واللجنة الرئاسية تغادر ”جدة“ قطر تغزو السودان من أوسع أبوابه وتستثمر أكثر من مليار ونصف دولار 15 اكتوبر 2014 .. في مثل هذا اليوم وقعت النكبة (تقرير) وكيل الوادي والصحراء يلتقي نائب رئيس هيئة النقل البري
كشفت مصادر سعودية، الثلاثاء 15 اكتوبر/تشرين الأول، موعد انسحاب القوات الاماراتية من ميناء عدن وتسليمه للقوات السعودية.
وقالت صحيفة ”عكاظ" السعودية نقلا عن مصادر مطلعة، ان ”القوات السعودية ستتسلم ميناء عدن وبقية المؤسسات السيادية خلال الساعات القادمة“.
وأكدت ان ذلك ”يأتي في إطار التفاهمات التي تسبق الإعلان عن اتفاق جدّة بين الحكومة اليمنية وما يسمى بالانتقالي الإماراتي“.
وأمس الاثنين انتشرت قوات سعودية في مطار عدن الدولي أمس، بعد انسحاب القوات الاماراتية منه، وتولت الملف الأمني بشكل كامل.
وأوضحت المصادر أن قضية هيكلة الجيش اليمني ودمج كافة الألوية والنخب العسكرية والحزام الأمني تحت إدارة وزارة الدفاع جرى الاتفاق عليه، إضافة إلى إشراك المجلس الانتقالي في المجالس المحلية والرقابة عليها، وتوريد ايرادات كافة المحافظات إلى البنك المركزي في عدن.
وأفادت المصادر ذاتها بأن النقاش لا يزال جاريا حول الشراكة في الحكومة والحقائب الدبلوماسية وفق مبدأ المناصفة وهيكلة مؤسسات الدولة.