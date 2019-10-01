الامارات ترضخ وتوافق على تسليم ميناء عدن ومصادر سعودية تكشف موعد انسحاب قواتها منه

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 817

كشفت مصادر سعودية، الثلاثاء 15 اكتوبر/تشرين الأول، موعد انسحاب القوات الاماراتية من ميناء عدن وتسليمه للقوات السعودية.

وقالت صحيفة ”عكاظ" السعودية نقلا عن مصادر مطلعة، ان ”القوات السعودية ستتسلم ميناء عدن وبقية المؤسسات السيادية خلال الساعات القادمة“.

وأكدت ان ذلك ”يأتي في إطار التفاهمات التي تسبق الإعلان عن اتفاق جدّة بين الحكومة اليمنية وما يسمى بالانتقالي الإماراتي“.

وأمس الاثنين انتشرت قوات سعودية في مطار عدن الدولي أمس، بعد انسحاب القوات الاماراتية منه، وتولت الملف الأمني بشكل كامل.

وأوضحت المصادر أن قضية هيكلة الجيش اليمني ودمج كافة الألوية والنخب العسكرية والحزام الأمني تحت إدارة وزارة الدفاع جرى الاتفاق عليه، إضافة إلى إشراك المجلس الانتقالي في المجالس المحلية والرقابة عليها، وتوريد ايرادات كافة المحافظات إلى البنك المركزي في عدن.

وأفادت المصادر ذاتها بأن النقاش لا يزال جاريا حول الشراكة في الحكومة والحقائب الدبلوماسية وفق مبدأ المناصفة وهيكلة مؤسسات الدولة.