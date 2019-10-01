وزير يمني يحذر الرئيس ”هادي“ من خطر يهدد ”الشرعية“ من أوساطها

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قال وزير النقل، صالح الجبواني، إن بلاده واجهت "الإمارات وأدواتها والمتواطئين معها طوال أربع سنوات"، مؤكدا المواصلة للحفاظ على الوحدة بين الشمال والجنوب.
وفي تغريدة عبر تويتر، قال الجبواني: "واجهنا الإمارات وأدواتها والمتواطئين معها طوال أربع سنوات ولم تهتز فينا شعرة، ومستعدون للمواجهة حتى الموت من أجل يمن واحد سيد قراره وسيادته على أراضيه".
وتابع أن منبع القلق هو من أطراف داخل الشرعية، لم يسمهما، مضيفا: "سئمنا ممالأة الذيول فهم الخطر على كل الإنجازات المحققة والرئيس (عبد ربه منصور هادي) معني بوضع حد لهؤلاء".