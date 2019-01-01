مصرع قيادي «حوثي» بارز في مواجهات مع أبطال «الجيش»

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لقي قيادي بارز في مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران اليوم الثلاثاء مصرعه، في مواجهات مع أبطال الجيش الوطني، شمالي محافظة حجة..
وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" بأن القيادي في المليشيا المدعو أبو عمار مشيبر قُتل ، في المواجهات الأخيرة مع أبطال الجيش، في منطقة "الطينة" شمال مزارع الجر التابعة لمديرية عبس.
وينحدر القيادي الصريع مشيب من مديرية و"شحة"، ومتورط في عملية تحشيد عناصر للقتال في صفوف المليشيا الحوثية، بالإضافة إلى تورطه في ملاحقة واختطاف الكثير من أبناء المديرية.