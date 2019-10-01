البركاني: يجري التحضير للتوقيع على اتفاق في المملكة ومؤسسات الدولة ستلتئم قريبا في ”عدن“

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قال رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، الثلاثاء 15 اكتوبر/تشرين الأول، إن الحرص الملموس على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، من جانب الدول الشقيقة، وفي صدارتها المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي، يؤكد شراكة ووحدة المصير مع اليمن.
جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في الدورة الـ ١٤١ للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الصربية بلغراد.
وأضاف ”لعلكم تابعتم ما جرى في أغسطس الماضي من أحداث مؤسفة في محافظة عدن والاستيلاء على بعض مؤسسات الدولة“.
وأشار الى دور المملكة في لملمة الصفوف، مؤكدا انه ”يجري التحضير الآن للتوقيع على اتفاق في المملكة“، ودعا لمباركته ودعم تلك الجهود التي ستفضي إلى التئام جميع مؤسسات الدولة في عدن وتجاوز هذه المحنة.