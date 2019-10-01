تعديلات اماراتية على مسودة اتفاق الحكومة و”الانتقالي الجنوبي“ واللجنة الرئاسية تغادر ”جدة“

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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توقع مصدر حكومي رفيع، الثلاثاء 15 اكتوبر/تشرين الأول، مغادرة اللجنة الرئاسية مدينة جدة والعودة إلى الرياض للتشاور مع الرئيس ”هادي“ حول التعديلات التي تقدمت بها دولة الإمارات على مسودة اتفاق جدة.

وقال المصدر أن الجانب السعودي سلم للجنة الرئاسية تعديلات جديدة تقدم بها الجانب الإماراتي ومايسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، بحسب صحيفة اخبار اليوم.

وتوقع المصدر أن تتسبب هذة التعديلات الأخيرة في إعاقة توقيع الجانبين لهذا المشروع والذي حدد له نهاية هذا الأسبوع مالم تُمارس الرياض مزيداً من الضغوطات على الرئيس وحكومة الشرعية لتقديم مزيداً من التنازلات.

وحول طبيعة التعديلات التي تقدم بها الجانب الإماراتي ومايسمى بالمجلس الإنتقالي

قال المصدر الحكومي إنها تتمحور في الجانب العسكري والأمني بشكل أساسي، حيث مازال الجانب الإماراتي يرفض دمج ميلشيات الإنتقالي بالجيش بعد إعادة هيكلتها، وكذلك حول إنشاء مايسمى قوات الأمن المحايدة.