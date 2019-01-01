قطر تغزو السودان من أوسع أبوابه وتستثمر أكثر من مليار ونصف دولار

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أعلنت قطر، الثلاثاء، دخول شركة "قطر للتعدين" إلى السودان للاستثمار في قطاعي الطاقة ممثلة بالكهرباء والمعادن.
جاء ذلك لدى لقاء سفير الدوحة لدى الخرطوم "عبد الرحمن بن علي الكبيسي" مع وزير الطاقة والتعدين السوداني "عادل علي إبراهيم" بالعاصمة السودانية.
ولم تورد وكالة الأنباء السودانية الرسمية، التي نقلت الخبر، أية تفاصيل بشأن حجم استثمار الشركة القطرية، وموعد البدء بالخطوات العملية لها في السودان.
ورغم رفع العقوبات الأمريكية عن السودان في الربع الأخير 2017، إلا أن الاستثمارات الجديدة في البلاد ما تزال دون التوقعات، مدفوعة بتوترات اقتصادية وسياسية تشهدها.
وتستثمر قطر حاليا نحو 1.5 مليار دولار في السودان عبر 40 مشروعا زراعيا وسياحيا وعقاريا، حسب بيانات سودانية رسمية.