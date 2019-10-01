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وكيل الوادي والصحراء يلتقي نائب رئيس هيئة النقل البري

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
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التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام بن حبريش اليوم بالاخ سند ذيبان نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بحضور تقي العامري مديرعام مكتب النقل بالوادي والصحراء

وناقش بن حبريش مع ذيبان عدد من القضايا المتصلة بعمل الهيئة وكيفية تفعيلها في الوادي والصحراء بالشكل المطلوب وبما يسهم في تنظيم النقل البري وتطوير العمل .

هذا وقد اثمر اللقاء بالخروج بعدد من الحلول ومن اهمها تفعيل دور الهئية في الوادي والصحراء خلال الايام القادمة ...

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