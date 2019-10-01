حفيد مفتي السعودية يفاجئ السعوديين ويتخذ موقفا من الامارات وخطوطها الجوية

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في موقف مفاجئ للتحالف القوي بين الرياض وابوظبي فجر اليوم حفيد مفتي السعودية السابق " بن باز" بالدعوة إلى مقاطعة طيران الامارات , حيث طالب صالح بن عبد الله حفيد عبد العزيز بن باز بمقاطعة الخطوط الجويةالإماراتية.

وكتب حفيد بن باز : " إذا كنت من المؤيدين للربيع العربي فلا تسافر عبر شركات الخطوط الإماراتية لو كانت التذكرة مجانية".

كما أعاد حفيد بن باز مقطع فيديو يظهر أحد المعرضين الإيرانيين، والذي تم تسليمه لإيران بعد أن هبطت طائرته ترانزيت في أبو ظبي.

وكتب حساب نحو الحرية :" أبو ظبي تسلم استخبارات الحرس الثوري احد المعارضين الإيرانيين بعد ان هبطت طائرته “ترانزيت” في #الإمارات.

التنسيق الأمني بين الحليف الإماراتي والعدو الإيراني بات على أعلى المستويات. أبو ظبي تسلم استخبارات الحرس الثوري احد المعارضين الإيرانيين بعد ان هبطت طائرته “ترانزيت” في #الإمارات.