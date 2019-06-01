الموت يفجع مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حالة من الحزن سيطرت على الإعلامية الأردنية والمذيعة حاليا في قناة الجزيرة علا الفارس لوفاة شقيقها ناصر.

وكتبت علا عبر حسابها على انستقرام، ترثي أخاها:” انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل قليل شقيقي ناصر تحسين الفارس. لله ما أخذ، ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى.. اللهم عوّضه شبابه بالجنة، واغفر ذنوبه، وكفّر عنه سيئاته، اللهم أنزل عليه رحمتك وتقبّله بقبول حسن.. اللهم لا اعتراض”.