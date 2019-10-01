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هذه الدول تبيع الجنسيات.. تعرف عليها وعلى أسعارها

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -عربي 21
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أصبح بإمكان الأثرياء شراء ما يشاؤون من جنسيات وجوازات سفر العديد من الدول حول العالم، وذلك بعد تقديم تلك الدول تسهيلات مغرية للحصول على جنسيتها مقابل مبالغ مالية محددة، في توجه تجاري واقتصادي بحت لدى هذه الدول.

وبينما لم يكن الحصول على جنسية مزدوجة أمرا شائعا في الماضي، ويدخل في تعقيدات كثيرة، أصبح من السهل الحصول على جنسية بلد آخر، إن كنت تملك المال فعليك مطالعة الإنفوغراف التالي لتحديد ما تشاء من أسعار وجنسيات هذه الدول، بحسب ما نشره تقرير لـ"بي بي سي".

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