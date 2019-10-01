”محمد بن سلمان“ يتحدث عن الحل السياسي في اليمن وانهاء الحرب

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أكد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، على أهمية التوصل لحل سياسي في اليمن وإنها ء الحرب الدائرة في البلاد منذ خمس سنوات.
وشدد ولي العهد السعودي على ضرورة وقف إيران دعمها للحوثيين، والتزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها في الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية الروسية، التي عقدت في الرياض، على هامش زيارة الرئيس الروسي فلادميربوتن إلى المملكة.
وأكد الأمير بن سلمان تقديره للدور الروسي في دعم وحدة الأراضي اليمنية وضرورة التوصل لحل سياسي، مبيناً أن بلاده تتفق مع روسيا الاتحادية على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة.
وكان الأمير محمد بن سلمان، والرئيس بوتين، قد عقدا في وقت سابق من يوم أمس، جلسة مباحثات رسمية، استعرضت عدداً من المستجدات والتطورات، خصوصاً الأوضاع على الساحتين السورية واليمنية.