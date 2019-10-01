شاب يرتدي زيا عسكريا يطلق النار في مكة المكرمة... ويوثق عملياته عبر سناب شات

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص نشر مقاطع مصورة عبر حسابه تمس النظام العام.

وذكرت مصادر أن الشاب المقبوض عليه نشر عبر موقع "سناب شات" للتواصل الاجتماعي، فيديوهات تمس النظام العام والإخلال بالآداب العامة، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر قيام شاب بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من بندقية.

كما يظهر الشاب في مقاطع أخرى عبر "سناب شات"، وهو يرتدي زيا عسكريا ويدّعي انتسابه للحرس الوطني، ويسخر من المنتسبين له.