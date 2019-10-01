للمرة الثانية.. الغاء اجتماع لجنة الانتشار الأممية ومصدر يكشف السبب لماذا تم تغريم شركة فيسبوك 40 مليون دولار الموت يفجع مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس هذه الدول تبيع الجنسيات.. تعرف عليها وعلى أسعارها قطر تكشف حقائق جديدة عن دعم الاخوان المسلمين ولماذا دعمت محمد مرسي .. ولماذا تدعم الدوحة نبع السلام. لماذا أجلت شركة السيارات الألمانية العالمية فولكسفاغن بناء مصنعها في تركيا؟ ”محمد بن سلمان“ يتحدث عن الحل السياسي في اليمن وانهاء الحرب شاب يرتدي زيا عسكريا يطلق النار في مكة المكرمة... ويوثق عملياته عبر سناب شات من قصر اليمامة وبحضور الملك سلمان .. السعودية تعلن مجددا موقفها من عملية نبع السلام لماذا تخطط واشنطن لسحب الأسلحة النووية من تركيا .. من المستفيد ولصالح من ؟
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص نشر مقاطع مصورة عبر حسابه تمس النظام العام.
وذكرت مصادر أن الشاب المقبوض عليه نشر عبر موقع "سناب شات" للتواصل الاجتماعي، فيديوهات تمس النظام العام والإخلال بالآداب العامة، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر قيام شاب بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من بندقية.
كما يظهر الشاب في مقاطع أخرى عبر "سناب شات"، وهو يرتدي زيا عسكريا ويدّعي انتسابه للحرس الوطني، ويسخر من المنتسبين له.