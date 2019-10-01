المقدشي يعلن من مأرب الجاهزية ويثني على السعودية

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مأرب

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أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي اليوم الثلاثاء، أن الشعب اليمني وقواته المسلحة قادرون على استكمال وتحرير الوطن والحفاظ على مكتسباته وحماية سيادته وسلامة أراضيه حتى يتحقق لليمن أمنه واستقراره.

وقال خلال حضوره حفلا لتخرج دفعات عسكرية جديدة ًفي مأرب ، أن القوات المسلحة اليمنية تخوض معركة الوطن ضد المليشيا الحوثية والمشروع الفارسي في مختلف مناطق واتجاهات اليمن، وتُحاصر المليشيا في الحديدة وتقف على أبواب صنعاء، ولن تتخلى عن ذرة واحدة من تراب الوطن.

وأوضح الفريق المقدشي أن الجيش الوطني هو صمام أمن الوطن، وأن مؤسسة الوطن الدفاعية لن تتخلى عن واجباتها الدستورية والوطنية وتنفيذ المهام الموكلة إليها في أي زمان ومكان ومواجهة المليشيا المتمردة ومشاريع الخراب وجماعات الإرهاب والتطرف تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي.

وحضر وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، اليوم، حفل تخرج دفعات جديدة من دورات مهارات قتالية بمعسكر النصر التدريبي بمحافظة مأرب، وشهد تمريناً تكتيكياً واستعراضاً لبعض المهارات القتالية وقام بتكريم أوائل الخريجين.

ونقل الفريق المقدشي للقادة والخريجين تحيات الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح.. وهنأهم بالعيد ال٥٦ لثورة ١٤ أكتوبر المجيدة التي انطلقت من جبال ردفان لتحرير جنوب الوطن من براثن الاستعمار.

وأشاد وزير الدفاع بجهود قيادة المراكز التدريبية والمدربين والمعلمين المبذولة في سبيل تأهيل وتدريب منتسبي الجيش الوطني واكسابهم المهارات القتالية والمعنوية العالية بما يؤهلهم للانتقال إلى الميادين والمواقع متسلحين بالعلم والمعرفة لتنفيذ المهام وأداء الواجب على أكمل وجه.. مشدّداً على أهمية مواصلة الجهود لبناء القوات المسلحة وفق أسس علمية ومعايير صحيحة وعقيدة وطنية بعيداً عن الولاءات الضيقة .

كما ثمن المقدشيً دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاعادة بناء القوات المسلحة اليمنية ووقفتهم الثابتة لمساعدة الشعب اليمني على استعادة أرضه وعرضه؛ وتضحياتهم الغالية إلى جانب أخوانهم في الجيش الوطني في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة لصد المخططات الإيرانية الرامية للعبث بأمن اليمن والمنطقة.

حضر الحفل قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد أحمد الحبيشي، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخبي، ونائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع اللواء الركن موفق منصر.